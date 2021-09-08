Министр находился на межведомственных учениях в Норильске.

Глава российского Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Евгений Зиничев погиб в ходе учений.

Официальное сообщение о гибели Зиничева опубликовала пресс-служба МЧС РФ.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", - говорится в сообщении.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян раскрыла подробности гибели министра.

"Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", - написала она в Telegram.

Читайте такжеНа шахте в "ЛНР" оборвался канат клети – погибли минимум девять горняков – росСМИ

Ранее сообщалось о взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в городе российском Ногинск.

Жертвами взрыва стали по меньшей мере два человека, число пострадавших возросло до 8.

Известно, что пострадавшие – две девочки (5 и 10 лет), четыре женщины в возрасте от 44 до 80 лет, а также двое мужчин 40 и 60 лет. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Автор: Дмитрий Захаров