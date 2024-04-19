При этом общий воинский призыв в Германии вряд ли будет введен при нынешнем правительстве.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил с предложением провести референдум о восстановлении в стране общего воинского призыва.

Эту инициативу Кречмер уже обсудил с генеральным инспектором бундесвера Карстеном Бройером, пишет Bild. После этого Бройер заявил, что в настоящее время государство сталкивается с другим типом военной угрозы, чем в то время, когда обязательная военная служба была отменена.

По словам генерального инспектора бундесвера, в Минобороны разрабатывают несколько моделей обязательной военной службы. Их объединяет то, что "все они позволяют бундесверу расти".

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"Мне бы очень хотелось, чтобы мы проголосовали за один, два или три варианта такого призыва и, чтобы этот вопрос также был представлен немцам", - прокомментировал перспективу Кречмер.

Издание отмечает, что судя по всему, министр обороны Германии Борис Писториус против возвращения к системе воинского призыва, который был в стране до 2011 года.

По словам Бройера, возможно введение так называемой шведской модели, которая подразумевает, что военную службу проходит впятеро больше молодых людей, чем регулярно состоит в армии. В случае кризисной ситуации их призывают в войска в качестве рекрутов.

При этом издание отмечает, что общий воинский призыв в Германии вряд ли будет введен при нынешнем правительстве, поскольку главные политсилы заявили о том, что не готовы к принятию соответствующего закона.

Воинский призыв в Европе

На фоне войны РФ против Украины в Европе заговорили о возобновлении воинской обязанности, которая была отменена несколько лет назад.

В частности, Латвия снова ввела обязательный призыв в армию, чтобы сдержать Россию от вторжения в Европу. Министр иностранных дел страны Кришьянис Кариньш заявил, что обязательная служба вступила в силу в начале января. С тех пор все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет должны будут пройти год службы, включая тех, кто проживает за рубежом.

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