Германия готова отправить Украине ракеты большой дальности Taurus, заявил будущий канцлер Фридрих Мерц.
Свое намерение канцлер объяснил тем, что позицию Киева нужно усилить и заставить российского диктатора Путина пойти на уступки, пишет Financial Times (FT). Мерц осудил удар РФ по Сумам, назвав его "серьезное военное преступление" и в связи с этим заявил, что Киеву нужна помощь, чтобы "продвинуться вперед" на поле боя.
Украина уже давно проситу у Германии ракеты Taurus, но немецкие власти все время отказывали. И вот теперь Мерц, который вступит в должность канцлера в следующем месяце, выразил готовность сделать это, но в координации с европейскими союзниками.
"Это должно быть совместно согласовано. И если оно будет согласовано, то Германия должна принять участие", - заявил Мерц и добавил, что британцы, французы и американцы уже поставляют дальнобойные ракеты Украине.
При этом Мерц не только дал понять, что пришло время поставлять ракеты Taurus украинцам, но и предположил, что их можно использовать для ударов по таким целям, как Керченский мост.
Комментируя потуги американского президента Дональда Трампа протащить мирное соглашение между РФ и Украиной, Мерц предупредил, что Путин не "отреагирует положительно на слабость и мирные предложения".
Он сказал, что удар по Сумам, было "тем, что Путин делает с теми, кто говорит с ним о прекращении огня".
"В какой-то момент [Путин] должен признать безнадежность этой войны, а это значит, что мы должны помочь Украине", - констатировал Мерц.
История с ракетами Taurus
Уходящий с должности канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отклонял просьбы Киева и его союзников о поставке ВСУ ракет Taurus. Эти ракеты имеют интеллектуальную боеголовку, способную нанести сильный ущерб таким сооружениям, как мосты и бункеры. Дальность действия системы Taurus более 500 км.
Оправдывая свой отказ, Шольц заявлял, что поставка Taurus будет нести "большой риск эскалации".