Мерц выразил готовность поставить Украине ракеты "Таурус" / коллаж УНИАН, фото x.com/_FriedrichMerz, REUTERS

Германия готова отправить Украине ракеты большой дальности Taurus, заявил будущий канцлер Фридрих Мерц.

Свое намерение канцлер объяснил тем, что позицию Киева нужно усилить и заставить российского диктатора Путина пойти на уступки, пишет Financial Times (FT). Мерц осудил удар РФ по Сумам, назвав его "серьезное военное преступление" и в связи с этим заявил, что Киеву нужна помощь, чтобы "продвинуться вперед" на поле боя.

Украина уже давно проситу у Германии ракеты Taurus, но немецкие власти все время отказывали. И вот теперь Мерц, который вступит в должность канцлера в следующем месяце, выразил готовность сделать это, но в координации с европейскими союзниками. 

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"Это должно быть совместно согласовано. И если оно будет согласовано, то Германия должна принять участие", - заявил Мерц и добавил, что британцы, французы и американцы уже поставляют дальнобойные ракеты Украине.

При этом Мерц не только дал понять, что пришло время поставлять ракеты Taurus украинцам, но и предположил, что их можно использовать для ударов по таким целям, как Керченский мост.

Комментируя потуги американского президента Дональда Трампа протащить мирное соглашение между РФ и Украиной, Мерц предупредил, что Путин не "отреагирует положительно на слабость и мирные предложения".

Он сказал, что удар по Сумам, было "тем, что Путин делает с теми, кто говорит с ним о прекращении огня".

"В какой-то момент [Путин] должен признать безнадежность этой войны, а это значит, что мы должны помочь Украине", - констатировал Мерц.

История с ракетами Taurus

Уходящий с должности канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отклонял просьбы Киева и его союзников о поставке ВСУ ракет Taurus. Эти ракеты имеют интеллектуальную боеголовку, способную нанести сильный ущерб таким сооружениям, как мосты и бункеры. Дальность действия системы Taurus более 500 км.

Оправдывая свой отказ, Шольц заявлял, что поставка Taurus будет нести "большой риск эскалации".

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