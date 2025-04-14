Он выразил уверенность, что Киеву нужна помощь, чтобы "продвинуться вперед" на поле боя.

Германия готова отправить Украине ракеты большой дальности Taurus, заявил будущий канцлер Фридрих Мерц.

Свое намерение канцлер объяснил тем, что позицию Киева нужно усилить и заставить российского диктатора Путина пойти на уступки, пишет Financial Times (FT). Мерц осудил удар РФ по Сумам, назвав его "серьезное военное преступление" и в связи с этим заявил, что Киеву нужна помощь, чтобы "продвинуться вперед" на поле боя.

Украина уже давно проситу у Германии ракеты Taurus, но немецкие власти все время отказывали. И вот теперь Мерц, который вступит в должность канцлера в следующем месяце, выразил готовность сделать это, но в координации с европейскими союзниками.

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"Это должно быть совместно согласовано. И если оно будет согласовано, то Германия должна принять участие", - заявил Мерц и добавил, что британцы, французы и американцы уже поставляют дальнобойные ракеты Украине.

При этом Мерц не только дал понять, что пришло время поставлять ракеты Taurus украинцам, но и предположил, что их можно использовать для ударов по таким целям, как Керченский мост.

Комментируя потуги американского президента Дональда Трампа протащить мирное соглашение между РФ и Украиной, Мерц предупредил, что Путин не "отреагирует положительно на слабость и мирные предложения".

Он сказал, что удар по Сумам, было "тем, что Путин делает с теми, кто говорит с ним о прекращении огня".

"В какой-то момент [Путин] должен признать безнадежность этой войны, а это значит, что мы должны помочь Украине", - констатировал Мерц.

История с ракетами Taurus

Уходящий с должности канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отклонял просьбы Киева и его союзников о поставке ВСУ ракет Taurus. Эти ракеты имеют интеллектуальную боеголовку, способную нанести сильный ущерб таким сооружениям, как мосты и бункеры. Дальность действия системы Taurus более 500 км.

Оправдывая свой отказ, Шольц заявлял, что поставка Taurus будет нести "большой риск эскалации".

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