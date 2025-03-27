В ближайшие дни или недели в Германии должен смениться канцлер.

В ближайшее время новым канцлером Германии должен стать сторонник Украины Фридрих Мерц. Президент Владимир Зеленский намерен просить его о поставке крылатых ракет Taurus.

"Мне кажется, что Мерц - решительный человек. И если не присутствие [миротворческого контингента европейских] войск, я хотел бы попросить у него дальнобойное оружие. Taurus", - сказал Зеленский в интервью ряду европейских СМИ.

По словам украинского президента, Мерц знает, что Киев стремится получить немецкие ракеты, потому что "этот пакет нам поможет".

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На уточняющий вопрос, обсуждается ли возможность отправки немецких войск в Украину в рамках европейского миротворческого контингента, Зеленский заявил, что Киев пошел бы на это "с удовольствием, но пока такого разговора нет".

Немецкие крылатые ракеты Taurus

Авиационная крылатая ракета Taurus является разработкой немецко-шведской оборонной компании и является основным конкурентом для франкобританской Storm Shadow. Ракета запускается с самолетов Eurofighter Typhoon, Tornado, F/A-18, Saab JAS 39 Gripen и может бить на расстояние около 500 км.

Как писал УНИАН, Олаф Шольц, возглавлявший немецкое правительство весь период полномасштабной войны в Украине, категорически отказывался предоставлять Киеву эти ракеты. Его не убедила даже передача Украине аналогичных французских и британских ракет.

Фридрих Мерц, партия которого победила на февральских выборах в немецкий парламент, обещал предоставить Украине эти ракеты, но только с согласия других европейских партнеров.

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