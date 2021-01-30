Он выразил надежду, что в 2021 году удастся «перейти от смерти к выздоровлению, от катастрофы к реконструкции, от отчаяния к надежде».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что из-за пандемии коронавируса умерло 2 млн человек, 500 млн человек потеряли работу, а стихийные бедствия обошлись человечеству в $210 млрд. В связи с этим он назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния.

Читайте такжеГенсек ООН назвал мировой кризис из-за пандемии коронавируса худшим за столетие«2020 год стал глобальным annus horribilis (ужасный год — лат.) — годом смерти, катастроф и отчаяния. Пандемия COVID-19 вызвала хаос в каждой стране и каждой экономике. Мы потеряли 2 млн жизней, в том числе дорогих членов нашей семьи ООН. Число человеческих жертв продолжает расти»,— сказал Гутерриш, выступая перед Генассамблеей ООН, передает РИА Новости.

Он отметил, что также продолжают увеличиваться экономические потери и неравенство, усиливается голод. По его словам, уже потеряно 500 млн рабочих мест, «крайняя бедность вернулась к уровню, невиданному в течение поколения».

Кроме этого, Гутерриш заявил, что стихийные бедствия 2020 года нанесли ущерб на $210 млрд и принесли неисчислимые человеческие потери.

Между тем, он выразил надежду, что в 2021 году удастся «перейти от смерти к выздоровлению, от катастрофы к реконструкции, от отчаяния к надежде».

Последствия пандемии коронавируса

По данным ООН, мировая экономика в 2020 году сократилась на 4,3%. Кризис, вызванный вирусом, назван сильнейшим за последние 90 лет. По оценке ООН,пандемия сильнее всего ударила по развитым странам, так как многие из них приняли строгие карантинные меры в начале пандемии.

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Автор: УНИАН