Генсек ООН призвал совершенствовать методы дистанционного обучения.

Сбои в системе образования, вызванные пандемией коронавируса, могут обернуться катастрофой для целого поколения.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Центр новостей ООН.

В ООН отмечают, что в связи с пандемией коронавируса многие страны мира приняли решение закрыть все учебные заведения, из-за чего возможности ходить в школу лишились полтора миллиарда детей. При этом, многие перешли на дистанционное обучение. Однако около трети детей - 463 миллиона - не могут учиться "на расстоянии", поскольку у них дома нет компьютера или интернета.

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В ЮНЕСКО подчеркнули, что сегодня все еще почти половина всех учащихся в мире в той или иной мере страдают из-за того, что школы закрыты или сокращают учебные часы.

"Сбои в системе образования затрагивают всех, особенно учащихся и их семьи, а также учителей", - говорится в послании Генерального секретаря по случаю Международного дня образования, который отмечается 24 января.

В связи со сбоями в традиционной системе образования возникла необходимость внедрять инновационные методы обучения. Но не все смогли перейти на дистанционное обучение, и в результате - многие дети лишились права на образование. От этого, считает Гутерриш, пострадают все, поскольку добиться преобразований можно лишь в образованном обществе.

"В условиях, когда мир продолжает бороться с пандемией, с тем, чтобы избежать катастрофы для целого поколения, мы должны сделать все необходимое для реализации права на образование - одного из основных прав человека и общего достояния человечества", - призвал генсек ООН.

Гутерриш отметил, что еще до пандемии школу не посещали около 258 миллионов детей и подростков, большинство из которых составляли девочки. В странах с низким и средним уровнем дохода более половины детей в возрасте до 10 лет не имели возможности освоить даже базовые навыки чтения.

"В 2021 году мы должны использовать все возможности для того, чтобы изменить эту ситуацию. Мы должны обеспечить полное финансирование фонда Глобального партнерства в интересах образования и активизировать глобальное сотрудничество в области образования", - Гутерриш.

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Он предложил переосмыслить концепции образования применительно к подготовке преподавателей, преодолению "цифрового разрыва", пересмотреть учебные программы и тем самым способствовать вооружению учащихся навыками и знаниями, отвечающими сегодняшним реалиям.

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Автор: Александр Топчий