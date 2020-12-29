В ООН отметили, что “исцелить” нужно экономику всего мира и перейти к общему лечению планеты.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал посвятить 2021 год исцелению от последствий пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

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Об этом говорится в новогоднем видеообращении генсека ООН.

"Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год Годом исцеления", – заявил Гутерриш.

Он добавил, что речь идет об исцелении от последствий пандемии, исцелении "подорванной экономики и общества", устранении раздела и "начале действий по лечению нашей планеты". "Исцелить" нужно экономику всего мира и перейти к общему лечению планеты, заметил Гутерриш.

По его словам, уходящий год принес испытания, трагедии и слезы. Пандемия коронавируса перевернула жизни людей, и в мире растет уровень бедности и голода.

Зато в ВОЗ заявили, что мир находится лишь на середине пути к завершению пандемии коронавируса.

Кроме того, в ООН завили, что мир будет бороться с последствиями пандемии коронавируса в течение последующих веков.

2020 has been a year of trials, tragedies and tears.



But a New Year lies ahead. And with it, we see rays of hope.



Working together in unity and solidarity, we will make 2021 a year of healing. pic.twitter.com/zbisRsBWLh — António Guterres (@antonioguterres) December 29, 2020

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Автор: УНИАН