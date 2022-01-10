В НАТО готовы работать над улучшением отношений с Россией, сказал глава Альянса.

Североатлантический альянс (НАТО) может пойти на компромиссы с Российской Федерацией в вопросах безопасности.

Альянс готов работать над улучшением отношений с РФ, приводит слова его генсека Йенса Столтенберга Financial Times.

По его словам, для достижения компромиссов между НАТО и Россией в будущем может потребоваться ряд встреч.

"Мы в прошлом уже доказывали, что можем делать компромиссы и находить с Россией решение проблем", – сказал Столтенберг.

Читайте такжеНАТО должно быть готово, если переговоры с Россией потерпят крах – СтолтенбергНапомним, Россия требовала от НАТО и США прогресса в политико-дипломатическом решении проблемы, связанной с обеспечением гарантий безопасности. Российская сторона утверждала, что если такого прогресса не будет, то она даст военный ответ.

Руководство РФ беспокоит то, что в Европе с подачи партнеров из Альянса скоро могут появиться системы вооружения, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Россия также требовала, в частности, чтобы ряды НАТО не пополнила Украина.

В Женеве 9 января состоялись предварительные переговоры США и Российской Федерации относительно так называемых "гарантий безопасности".

10 января в Женеве дипломаты США и России должны провести переговоры по вопросам безопасности, обсудить военную деятельности обоих государств и рост напряженности вокруг Украины. 12 января в Брюсселе запланировано проведение заседания Совета Россия – НАТО.

Справка УНИАН. Договор между США и Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности перестал работать 2 августа 2019 года. Штаты были вынуждены выйти из договора, поскольку российская власть его нарушила – разместила в Европе новые ракетные системы "Новатор 9М729".

ДРСМД подписали еще США и СССР, документ начал действовать 1 июня 1988 года.