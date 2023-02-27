Он говорит, что наша страна не будет допускать такой ошибки.

Американские военные аналитики предупреждают, что Кремль может готовить провокации в Приднестровье. Генерал Игорь Романенко в интервью "Обозревателю" оценил вероятность того, может ли украинская армия участвовать в его демилитаризации.

Он назвал Приднестровье раковой опухолью, которую нельзя оставлять на теле "безопасности". Именно поэтому, убежден он, со временем вопрос по этой территории будет решен.

"Нам необходимо снять угрозу с этой стороны, но действовать на несколько фронтов – Приднестровье, Беларусь – это неправильный подход с военной точки зрения. Мы не будем делать такой ошибки", — заявил Романенко.

Видео дня

Вопрос непризнанного Приднестровья

Ранее депутат от партии власти Молдовы "Действие и солидарность" Оазу Нантой заявил, что приднестровский конфликт нельзя разрешить путем дипломатических переговоров. Он предлагает НАТО и Украине разрешить конфликт силой.

20 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове с Приднестровьем.

23 февраля 2023-го Минобороны России придумало новые обвинения в адрес Украины. Теперь там утверждают, что Вооруженные Силы Украины якобы готовят "провокации" на территории Приднестровья.

Со временем в ОК "Юг" отметили, что Украина готова к угрозам со стороны непризнанного Приднестровья, но нашему государству и без того есть куда продвигать свои войска.

Вас также могут заинтересовать новости: