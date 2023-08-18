Известный офицер прокомментировал скандальную публикацию The Washington Post.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес не верит в достоверность публикации The Washington Post, в которой говорится об американской разведке, прогнозирующей провал контрнаступления Сил обороны Украины в войне против российских оккупантов.

Ходжес, занимавший должность командующего армией США в Европе, призвал предоставить Украине оружие, чтобы та смогла деоккупировать Крым.

"Я не принимаю негативный прогноз, поступающий из Пентагона через WaPo. Но мы должны решить, что мы хотим, чтобы Украина победила и обеспечить эти возможности, чтобы сделать Крым свободным и помочь Украине победить", - сказал Ходжес.

Напомним, ранее советник министра обороны Украины Алексей Копытько назвал топ-военных Запада, которые обладают достоверной полнотой информации, чтобы оценивать контрнаступление ВСУ.

Украинское контрнаступление

США и союзники сделали все возможное для подготовки Украины к контрнаступлению, заявлял координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.

Также в Белом доме объясняли, почему контрнаступление ВСУ продвигается медленно.

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