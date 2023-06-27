Американская администрация признает, что украинская армия движется медленнее, чем хотелось бы.

Медленные темпы украинского контрнаступления объясняются тем, что в этот раз российские оккупанты действительно хорошо подготовились к обороне. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Русские много вложили за последние шесть-восемь месяцев в оборонительные возможности. В некоторых случаях их оборонительные линии имеют три глубины. И под "тремя глубинами" я не имею в виду только три фута. Я имею в виду, мили, мили и мили в глубину, т.е. три большие линии обороны", – заявил он.

Кирби подчеркнул, что россияне заранее знали, что украинская армия попытается освободить свою территорию, а потому основательно готовились именно к обороне.

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"И оборона — как скажет вам любой студент военной истории, оборона — это более сильная форма войны, поэтому украинцы натыкаются на российскую оборону. И это — и, по словам самого президента Зеленского — по его собственному анализу, немного их замедлило", – отметил Кирби.

Темпы украинского контрнаступления

В сентябре 2022 года ВСУ смогли освободить почти всю Харьковскую область менее чем за неделю. Как впоследствии объясняли военные эксперты, на руку украинцам сыграл фактор внезапности: оккупанты просто не ждали удара здесь. Кроме того, у россиян не оказалось свободных резервов, чтобы остановить украинское наступление под Харьковом.

Однако нынешнее контрнаступление идет более медленными темпами, чем ожидалось. На днях президент Зеленский признал, что украинские войска продвигаются медленнее, чем хотелось. Виной всему плотное минирование местности, которое ранее провели оккупанты.

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