По словам советника главы Минобороны Украины, остальные "мнения" иностранных обозревателей стоит воспринимать не более, чем "белый шум". Они не обладают полнотой информации.

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько назвал топ-военных Запада, которые обладают достоверной полнотой информации, чтобы оценивать контрнаступление ВСУ.

По его словам, украинцам "имеет смысл слушать" главу Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, командующего вооруженных Сил Великобритании адмирала Тони Радакина, а также главу Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.

Он подчеркнул, что они единодушны в том, что контрнаступление Украины - успешно.

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"Три главных западных военных, которые обладают необходимой полнотой информации, высоко оценили результаты украинских войск. Они понимают, в каких условиях приходится действовать. Остальное - белый шум", - отметил Копытько.

Остальные "анонимы", оценивающие действия ВСУ тезисами "ожидали большего" и дискутирующими на тему "быстрого/медленного" продвижения войск Украины - нацелены на создание определенных общественных настроений: "Не надо поддаваться этому", - призвал советник Резникова.

У контрнаступления ВСУ есть успех - последние новости о продвижении

Напомним, 24 июля замминистра главы Минобороны Украины Анна Маляр уточнила, что ВСУ ведут активные бои с оккупантами на нескольких участках в Запорожской области (в сторону Мелитополя и Бердянска). Отметим, что сегодня оккупанты отметились масштабной передислокацией техники в сторону этих направлений.

По данным чиновницы, за время контрнаступления армия Украины деоккупировала 192 кв. км территорий на юге. По итогам прошлой недели, удалось освободить более 12 кв. км.

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