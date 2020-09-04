Отравленный в 2015 году болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев не смог получить образцы анализов из финской лаборатории.

Образцы анализов болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева, отравленного в 2015 году нервно-паралитическим веществом, которое, скорее всего, относилось к семейству "Новичка", исчезли из финской лаборатории Verifin, занимавшейся их изучением.

Об этом сообщили в четверг, 3 сентября, журналистские расследовательские платформы The Insider и Bellingcat.

В конце августа эти же сайты, а также немецкий журнал Der Spiegel писали о том, что в деле об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального просматривается сходство с покушением на Гебрева.

Отравление болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева

Болгарские власти и сам Гебрев 29 апреля 2020 года обратились к лаборатории с просьбой предоставить образцы для анализа, чтобы определить, является ли яд, использовавшийся против Гебрева, «Новичком».

Однако несмотря на то, что сотрудники ранее заявляли об обязанности хранения образцов пять лет (то есть до 18 июня 2020 года), теперь, по информации The Insider и Bellingcat, которые приводят переписку бизнесмена с VERIFIN, лаборатория не смогла ни вернуть их, ни объяснить, куда они исчезли.

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VERIFIN — одна из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) на работу с биоматериалами. Туда были направлены образцы анализов Гебрева через 2 месяца после отравления. Лаборатории удалось определить класс яда — фосфорорганические вещества.

Эмилиана Гебрева госпитализировали дважды весной 2015 года. 28 апреля он во время делового ужина потерял сознание, его состояние постоянно ухудшалось — вскоре он впал в кому. Его сын Христо Тахчиев тоже жаловался на ухудшение самочувствия.

Экспертиза установила, что они могли отравиться веществом класса «Новичок».

Отравление Навального: что известно

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали.

Через два дня Навального эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite.

24 августа специалисты Charite заявили, что медицинские исследования свидетельствуют об отравлении Навального.

2 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что, согласно информации правительства Германии, политика отравили химическим веществом группы «Новичок».

3 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет «никакого повода» обвинять Россию в отравлении Навального «Новичком».

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Автор: Олег Давыгора