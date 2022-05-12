В "Газпроме" обвинили польскую сторону в неоднократном нарушении своих прав как акционера.

Российский холдинг "Газпром" отказался транспортировать газ с использованием польского участка трубопровода "Ямал-Европа".

Компания EuRoPol GAZ, владелец польського участка газопровода, 11 мая попала в список компаний, на которые Россия наложила энергетические санкции, что означает запрет для "Газпрома" использовать мощности этого трубопровода. Об этом заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Так, в "Газпроме" обвинили польскую сторону в неоднократном нарушении своих прав как акционера. В апреле Польша внесла российский холдинг в санкционный список.

В ответном перечне РФ оказалась 31 компания - в основном европейские дочерние предприятия "Газпрома", в том числе польское EuRoPol GAZ и немецкое Gazprom Germania.

Газопровод проходит из России через Беларусь и Польшу до Германии. Его мощность составляет около 33 млрд кубометров газа в год. Из более чем 2 тысяч километров газопровода EuRoPol GAZ владеет участником в 683 километра.

Отметим, что биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 20% на фоне сокращения транзита через Украину. На данный момент цены превысили отметку в 1200 долларов.

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