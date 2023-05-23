Франция готова стать гарантом безопасности для Украины.

Франция, наряду с другими союзниками, готова стать одним из гарантов безопасности для Украины.

Об этом заявил на брифинге представитель Министерства иностранных дел страны, комментируя публикацию в СМИ о том, что США вместе с Францией, Германией и Великобританией смогут сыграть роль гарантов безопасности для Украины.

"Франция готова согласовать с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможные агрессии в будущем", - говорится в заявлении.

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Гарантии безопасности для Украины - что известно

Украина намерена вступить в НАТО, чтобы получить действенные гарантии безопасности о ненападении в будущем, в том числе и со стороны России. При этом президент Украины владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет получить гарантиии безопасности еще до вступления в Альянс.

Ранее в своей публикации издание WSJ сообщало, что союзники рассматривают модель безопасности для Украины, похожую на израильскую, которая. будет отдавать приоритет поставкам оружия и передовым технологиям. Такое соглашение о безопасности будет связано с процессом продвижения к будущему членству Украины в НАТО, но не развернет НАТО в сторону какого-либо конфликта с Россией.

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