Гагаузия - ориентированный на Россию автономный регион Молдовы.

В Молдове правоохранители задержали главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул. После этого она через адвокатов попросила помощи напрямую у российского диктатора Владимира Путина.

Как пишет молдовское информагентство NewsMaker, башкан (глава) Гагаузии была задержана вечером 25 марта в аэропорту Кишинева при попытке вылететь в Стамбул. В Генеральной прокуратуре Молдовы заявили, что она арестована на 72 часа в связи с нарушением запрета покидать страну. (Гуцул является фигурантом нескольких уголовных дел в Молдове.)

Но Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы сообщил, что глава Гагаузии арестована непосредственно в рамках расследования уголовного дела о финансовых нарушениях во время ее избрания в 2023 году.

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Сегодня стало известно, что Евгения Гуцул через своих адвокатов обратилась лично к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.

"От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", — призвала Гуцул.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу в комментарии журналистам заявил, что обращение Гуцул к Путину подтвердило исходящую от России угрозу для страны.

"Мы просим это государство не совать нос в наши внутренние дела. Оно делало это постоянно со времени нашего провозглашения независимости. Все процессы, включая систему правосудия, должны быть внутренними делами Молдовы", — сказал Гросу.

Кто такая Евгения Гуцул

Гагаузия — автономное территориальное образование в южной части Молдовы. Население – 134 тысячи человек, преимущественно гагаузы (сильно русифицированный, православный тюркский народ). Регион получил автономию в 1994 году под угрозой начала военного конфликта, но без боевых действий. Политически Гагаузия сильно ориентирована на Россию и в меньшей степени на Турцию.

Евгения Гуцул была избрана башканом (главой) Гагаузии в 2023 году от ныне запрещенной в Молдове партии "Шор". Партия была основана молдавским бизнесменом и политиком Иланом Шором, которого власти Молдовы обвиняют в масштабных финансовых махинациях. В настоящее время Илан Шор скрывается за рубежом, вероятно, в Москве.

До избрания на должность башкана Евгения Гуцул не занимала значимых государственных или политических постов и была практически никому не известна даже в самой Гагаузии. Её победу считают результатом прямого влияния России на выборы в Гагаузии. Власти Молдовы обвиняют Гуцул в получении денег из России для подкупа избирателей и теневого финансирования своей избирательной кампании.

За время своего пребывания на посту Гуцул несколько раз бывала в России, в том числе минимум один раз встречалась лично с Путиным.

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