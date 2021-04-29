Санкции против российского энергетического сектора быстро заставят Москву пересмотреть свое агрессивное поведение.

15 апреля президент Джо Байден ввел долгожданные санкции против России, обвинив Кремль в хакерских атаках SolarWinds, которые привели к проникновению в систему правительственных ведомств США и частных компаний. Санкции нацелены против российской кампании по распространению дезинформации. Они также усиливают наказание Москвы за оккупацию Крыма, а также за недавнее стягивание российских войск к украинской границе. 10 российских дипломатов были высланы из США.

Однако, все пакеты санкций не смогли сдержать все более агрессивное поведение России против Украины, - пишет на страницах Forbes научный сотрудник Atlantic Council и основатель International Market Analysis Ариэль Коэн. По его мнению, доказательством этого служит недавнее российское перекрытие доступа к Азовскому морю, а также части Черного моря якобы ради "военных учений". И все это нарушает международный закон.

Читайте такжеThe Telegraph: Чувство безопасности после отхода войск России от Украины обманчивоПресс-секретарь департамента США Нед Прайс назвал российское поведение "очередной неспровоцированной эскалацией текущей кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины". Хоть Россия объявила о конце "учений", через которые она якобы стянула к границам Украины более 100 тысяч солдат, спровоцировав страх перед началом войны, она может вернуть эти войска, чтобы угрожать соседу снова, если политическая ситуация изменится. Возможно Москва начала отводить свои силы перед саммитом НАТО, который пройдет в июне. Зловещее поведение России в регионе и глобальные кибератаки будут главной темой для обсуждения на встрече союзников.

Автор напоминает, как президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей". А Белый дом критиковал Москву за то, как она обращается с оппозиционером Алексеем Навальным. Вместе с тем, похоже, что Байден и Путин готовы работать вместе в вопросе борьбы с изменением климата. Недавно на климатическом саммите, организованном Белым домом, Путин заявил, что Россия "искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества в поисках эффективных решений для проблемы изменения климата, а также всех других важных вызовов". А Байден в пятницу ответил, что он был "тронут" призывом Путина к мировому сотрудничеству.

Впрочем, ситуация далека от решения. Владимир Путин предлагает провести новую "Ялтинскую конференцию" с участием пяти постоянных членов Совета безопасности ООН: Китая, США, Великобритании и Франции. На ней эти страны должны были бы договориться о новых правилах для глобальной безопасности. Если Путин не получит то, что захочет, скорее всего, его армия снова появится на сцене. Путин хорошо знает, что сама лишь угроза военным конфликтом может быть разменной монетой на переговорах.

Но такое поведение Москвы будет требовать от США и европейских союзников другого, более болезненного наказания. Таким наказанием автор считает санкции против российской энергетики. Ограничение нефтяного и газового секторов - сердца российской экономики - может оказаться достаточно сокрушительным, чтобы заставить Путина пересмотреть свои намерения.

"Ограничения на продажу технологий, необходимых для разведки и добычи нефти и газа, введение пошлин или полного эмбарго на экспорт энергоносителей, а также штрафы и замораживание активов российских финансовых компаний, институтов и инвестиций может достичь этой цели", - считает Коэн.

Читайте такжеThe Telegraph: Европа никак не поймет, что она уже на войне с РоссиейРоссия среди крупнейших производителей нефти и природного газа. Ее большие запасы энергоносителей уступают лишь США и не на много отстают от Саудовской Аравии. В 2020 году Москва заработала на экспорте нефти более 70 миллиардов долларов. А на доходы от продажи нефти и газа приходилось 36% федерального бюджета в 2018-м. Российский энергетический сектор остро зависит от Европы как рынка сбыта. В 2018-м 60% российской нефти и 75% газа были проданы европейским клиентам.

Конечно, Москва рада выслать дипломатов США и запретить американским чиновникам приезжать в страну в ответ на решение администрации Байдена выгнать российских шпионов. Но санкции, нацеленные против энергетики, "ударят Россию в больное место".

Новый санкционный режим также может повлиять на нефтяных трейдеров. У США есть для этого влияние на международное регулирование и финансовая власть. Также Вашингтон должен предложить поддержку союзникам в Европе в едином фронте против России. США могут ввести санкции против российских нефтехимических компаний, которые импортируют американские технологии для разведки и добычи энергоносителей, а также технологические компоненты на основе американских патентов. Америка может сильно ограничить инвестирование в российскую нефтяную, газовую, нефтехимическую индустрии. Таким образом, потенциальная война против Украины теряет привлекательность.

Читайте такжеThe Economist: Запад может отобрать у России деньги на войну с УкраинойТекущий режим санкций не достаточен, чтобы повлиять на российское поведение, как показали кибератаки, агрессия у украинских границ, а также в Черном и Азовском морях. Дальнейшие санкции будут жестким ответом на большой вызов. Но из-за роста наглости России все инструменты в руках политиков должны быть наготове включая мощный пакет санкций против российского энергетического сектора.

Стягивание войск РФ к границе: что произошло

РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поручено спланировать и приступить с 23 апреля до возвращения войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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Перевод: Лесь Дымань