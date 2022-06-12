В Турции уже заявили, что пока не будут выполнены требования страны, Финляндия и Швеция на станут членами НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна отказывается от членства в НАТО без Швеции.

Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

На пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Ниинистё спросили, будет ли Финляндия продолжать продвигать заявку на членство в НАТО, если по той или иной причине заявка Швеции будет отклонена или будет отложена.

"В Швеции говорят, что дело Финляндия - наше. Я говорю, что дело Швеции - наше. Мы идем дальше рука об руку", - ответил Ниинистё.

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В тот же день послы Альянса встретились, чтобы начать переговоры о присоединении скандинавских стран к военно-политическому блоку. Однако Турция заблокировала процесс.

Правительство Реджепа Тайипа Эрдогана требует от скандинавских стран снять с Турции санкции на поставки оружия и прекратить поддерживать террористов. Подразумеваются представители Рабочей партии Курдистана и Движения Фетхуллаха Гюлена.

Кроме того, Турция отправила Финляндии десять запросов на экстрадицию. Финляндия запросы Турции удовлетворила лишь частично.

Президент Турции уже заявил, что пока не будут выполнены требования его страны, Финляндия и Швеция на станут членами НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опасения по поводу безопасности, высказанные Турцией в связи с заявками Финляндии и Швеции на членство в НАТО, являются законными.

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