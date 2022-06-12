Столтенберг и Ниинистё заявили, что переговоры с Турцией продолжатся.

Опасения по поводу безопасности, высказанные Турцией в связи с заявками Финляндии и Швеции на членство в НАТО, являются законными.

Об этом во время визита в Финляндию заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Это законные опасения. Речь идет о терроризме, речь идет об экспорте оружия. … Мы должны помнить и понимать, что ни один из союзников НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция", — сказал Столтенберг.

Столтенберг и президент Финляндии Саули Ниинистё также заявили, что переговоры с Турцией продолжатся, но не сообщили о прогрессе в переговорах.

"Саммит в Мадриде никогда не был крайним сроком [для принятия решения]", — отметил Столтенберг, имея в виду встречу НАТО в Мадриде в конце июня.

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В тот же день послы Альянса встретились, чтобы начать переговоры о присоединении скандинавских стран к военно-политическому блоку. Однако Турция заблокировала процесс.

Правительство Реджепа Тайипа Эрдогана требует от скандинавских стран снять с Турции санкции на поставки оружия и прекратить поддерживать террористов. Подразумеваются представители Рабочей партии Курдистана и Движения Фетхуллаха Гюлена.

Кроме того, Турция отправила Финляндии десять запросов на экстрадицию. Финляндия запросы Турции удовлетворила лишь частично.

Президент Турции уже заявил, что пока не будут выполнены требования его страны, Финляндия и Швеция на станут членами НАТО.

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