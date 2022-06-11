Страна отправила лишь двух человек, которых требовало выдать турецкое правительство.

Турция направила Финляндии десять запросов об экстрадиции. Государство требует выдать людей, которых считает террористами. Скандинавская страна выполнила запросы лишь частично — выслала двух человек, которых не обвиняют в терроризме.

Соответствующей информацией поделилось издание YLE.

По данным СМИ, до июня Финляндия получила от Турции десять запросов на экстрадицию. Сколько всего человек требует выдать офис Эрдогана, неизвестно.

Финляндия разрешила выполнить семь из десяти запросов, однако пока что в Турцию отправили лишь двух человек. Их обвиняют в сексуальных преступлениях, а решения экстрадировать людей, которые считаются в Турции террористами, Финляндия пока не принимала. Получается, запросы Турции страна удовлетворила лишь частично.

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В тот же день послы Альянса встретились, чтобы начать переговоры о присоединении скандинавских стран к военно-политическому блоку. Однако Турция своей оппозицией заблокировала процесс.

Правительство Реджепа Тайипа Эрдогана требует от скандинавских стран снять с Турции санкции на поставки оружия и прекратить поддерживать террористов. Здесь подразумеваются представители Рабочей партии Курдистана и Движения Фетхуллаха Гюлена.

Президент Турции уже заявил, что пока не будут выполнены требования его страны, Финляндия и Швеция на станут членами НАТО.

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