Команда белорусского Telegram-канала Nexta вечером 8 марта опубликовала документальный фильм «Лукашенко. Золотое дно». Менее чем за сутки он собрал более миллиона просмотров и обновил рекорд в белорусском Youtube.
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В Nexta утверждают, что изначально планировали сделать небольшой обзор имущества Лукашенко. Но в процессе подготовки с расследователями начали связываться люди, имевшие близкое отношение к коррупционным схемам главы белорусского режима.
По словам авторов, этот фильм – лишь начало. В их планах – целая цепочка расследований о коррупции в окружении Лукашенко.
О чем говорится в фильме "Лукашенко. Золотое дно"
- Журналисты Nexta рассказали о резиденциях Лукашенко - как официальных, так и «подаренных» близкими бизнесменами.
- В фильме перечисляются 18 объектов недвижимости, которыми, по утверждению авторов, пользуется Лукашенко. Среди них - Дворец независимости в Минске, база отдыха "Крупенино" в Витебской области и хутор "Вискули" в Брестской области.
- Описывается парк с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов. Также стало известно о самолетах и вертолете, на которых Лукашенко в прошлом году летал над Минском во время протестов.
- По словам авторов ленты, с 2014 года Евросоюз выделил белорусским властям 4 миллиарда евро, большая часть которых пошла на личные нужды Лукашенко.
- В фильме перечислены белорусские и зарубежные бизнесмены - Михаил Гуцериев, Игорь Макаров, Алексей Олексин, Павел Топузидис, братья Каричи, которые получают эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на ценные «подарки» Лукашенко.
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