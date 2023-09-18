Самолет, созданный по стелс-технологиям, скорее всего разбился после того, как пилот по неизвестным причинам катапультировался. Но военные не могут его найти и просят людей помочь.

В штате Южная Каролина (США) военные ищут новейший истребитель F-35, после того, как его пилот по неизвестным причинам катапультировался. Одна из его отличительных особенностей - малозаметность - мешает найти вероятное место падения самолета.

Как говорится в сообщении Объединенной базы Чарльстон, они вместе с авиабазой морской пехоты Бофорт занимаются поиском самолета F-35B Lightning II из 501-й учебной эскадрильи истребителей морской пехоты. Его пилот благополучно катапультировался и в стабильном состоянии был доставлен в местный медицинский центр.

Однако найти сам самолет пока не удалось, поэтому военные просят людей сообщить какую либо информацию о вероятном месте падения.

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"Группы экстренного реагирования все еще пытаются найти F-35. Общественность просят сотрудничать с военными и гражданскими властями, пока поиски продолжаются", - сказано в сообщении базы Чарльстон.

Как пишет The Washington Post, транспондер, который обычно помогает обнаружить самолет, не работал "по какой-то причине, которую мы еще не определили". "Именно поэтому мы опубликовали публичный запрос о помощи", - сообщил представитель Объединенной базы в Чарльстоне Джереми Хаггинс.

F-35 являются одними из самых совершенных в мире истребителей, известных своим острым аэродинамическим корпусом и характеристиками невидимки, защищающими их от обнаружения.

"Самолет создан по стелс-технологии, поэтому у него другое покрытие и другая конструкция, из-за чего его сложнее обнаружить, чем обычный самолет", - сказал Хаггинс. Поздно вечером в воскресенье он добавил, что команды все еще ищут самолет.

Хаггинс отказался уточнить характер учений, в которых принимал участие пилот в момент инцидента. По его словам, дело находится на стадии расследования. Также неизвестны причины, по которым пилот катапультировался.

По словам Хаггинса, исходя из последнего известного местоположения самолета, поиски сосредоточены возле озера Молтри, глубина которого составляет 22,8 метра в самой глубокой точке и более 22 км в длину в самой широкой.

Самолеты также входят в число самых дорогих в мире. Однако, пока неясно, сколько стоил самолет, потерпевший крушение в воскресенье.

Отметим, что если после того, как пилот катапультировался, самолет даже продолжил полет на автопилоте, он уже должен был упасть из-за того, что у него закончилось бы топливо. Тем не менее, его точное местонахождение остается загадкой.

Другие катастрофы с F-35

Как сообщал УНИАН, ранее истребитель F-35B разбивался в США в 2018 году. Тогда это была первая авария самого дорогого истребителя ВВС США, которая также произошла в штате Южная Каролина вблизи авиационной базы Морской Пехоты США Бофорт.

Тогда это классифицировали как происшествие "класса А", которое влечет за собой ущерб на сумму 2 миллиона долларов и более; полное разрушение самолета и гибель или полную необратимую потерю работоспособности экипажа самолета.

А в 2022 году на авиабазе Хилл в американском штате Юта потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35 A Lightning II. Пилот самолета успел катапультироваться.

Истребитель F-35 - что известно

F-35 - истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. ВВС США эксплуатируют их с 2016 года.

Самолеты созданы в трех модификациях. Модель истребителя F-35B - единственная в линейке, которая способна осуществлять вертикальную посадку. Кроме этого, он требует минимальной дистанции для разбега.

Модель F-35A - наземный истребитель для Военно-воздушных сил с "обычным" взлетом и посадкой. А F-35C - это палубный истребитель для Военно-морских сил.

По данным Reuters, стоимость истребителя F-35A составляет около 79 миллионов долларов.

Интересные факты из истории

Ранее в истории бывали случаи, когда боевые истребители продолжали полет после того, как пилот катапультировался. В частности, такой случай произошел в 1989 году с самолетом МиГ-23 ВВС СССР, который вылетел с авиабазы в Польше. Из-за временного отказа двигателя пилот катапультировался, однако сам самолет продолжил полет, преодолев 901 километр над Германией, Нидерландами и Бельгией прежде, чем у него закончилось топливо. Борт рухнул на ферму в бельгийской деревне Беллегем, где погиб 19-летний бельгиец Вим Деларе.

Подобные случаи, когда пилот катапультировался из-за неисправонстей, однако потом истребитель продолжал полет, происходили в разные года в разных странах с самолетами разных марок.

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