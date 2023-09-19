Его пилот сейчас в стабильном состоянии.

В США нашли обломки пропавшего накануне реактивного самолета Корпуса морской пехоты F-35B Lightning II. Он упал возле объединенной базы Чарльстон, Южная Каролина.

Как сообщает The Washington post, пилот благополучно катапультировался и находится в стабильном состоянии.

После авиакатастрофы спасатели около суток не могли установить местонахождение самолета. Как сказал представитель объединенной базы Чарльстон Джереми Хаггинс, его транспондер, который обычно помогает определить местоположение, не работал "по какой-то причине, которую мы еще не определили".

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В поисках приняли участие Военно-воздушные силы США и Федеральное управление авиации США.

"Мы знаем об аварии, связанной с F-35B с авиабазы морской пехоты Бофорт, и мы благодарны, что пилот катапультировался безопасно. Мы поддерживаем правительственное расследование", - добавила компания Lockheed Martin, которая производит F-35

Сейчас степень повреждений самолета неизвестна. Первая авария подобного самолета произошла в 2018 году, что было классифицировано как авария "класса А", в результате которой был нанесен ущерб в размере 2 миллионов долларов.

Авиакатастрофа F-35

Как сообщал УНИАН накануне, в штате Южная Каролина (США) военные проводили поиски новейшего истребителя F-35, после того, как его пилот по неизвестным причинам катапультировался. Одна из отличительных черт - малозаметность - мешает найти вероятное место падения самолета.

Эти истребители являются одними из самых дорогих в мире. Однако, пока неясно, сколько стоил самолет, потерпевший крушение в воскресенье.

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