Вопрос высокой цены малозаметных истребителей становится с каждым годом все более актуальным.

Компания Boeing предлагает построить новую версию своего истребителя F-15EX Eagle II, оснащенную мощным радиоэлектронным оборудованием. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что получив новые системы РЭБ, F-15EX может превратиться в EF-15EX (пользуясь американской терминологией) и станет заменой самолету радиоэлектронной борьбы EF-111 Raven, который уже сняли с вооружения.

Идея заключается в том, чтобы взять системы, которые стоят на созданном на базе F-18 самолете РЭБ EA-18G Growler ВМС США и перенести их на обновленный планер F-15. Таким образом, Воздушные силы получат собственный аналог Growler.

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Конечно, речь не идет о полноценном "стелсе": ни старые версии F-15, ни F-15EX никогда не были "невидимками". Впрочем, благодаря новым системам РЭБ, можно будет подавить радиоэлектронные средства врага, достигнув таким образом существенного преимущества в воздухе.

Проблемы истребителей шестого поколения

Отметим, что американцы пока не отказались от создания новых "невидимок" шестого поколения. Впрочем, их очень беспокоит заоблачная цена этих самолетов.

По мнению экспертов, стоимость одного Next Generation Air Dominance (NGAD), который создают для нужд Воздушных сил США, может составить примерно 250 млн долларов. Это в несколько раз дороже, чем стоит истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.

Также УНИАН сообщал, что США отложили финансирование разработки истребителя шестого поколения F/A-XX. При этом закупка большего количества F-15EX может стать вариантом, если США откажутся от программы NGAD.

Поскольку F-15EX не может похвастаться малозаметностью, ему потребуется дополнительная защита, которую и обеспечат созданные на его базе самолеты радиоэлектронной борьбы.

Отметим, что сейчас в кризисе находится не только программа Next Generation Air Dominance, но и флотская F/A-XX. Последняя, напомним, призвана предоставить флоту США замену палубному самолету Super Hornet.

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