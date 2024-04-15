Глава МИД Норвегии убежден, что Украина должна усиливать и свой ударный потенциал, наносить удары за линией фронта.

Норвегия передаст Украине истребители F-16 с более новым вооружением.

Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сегодня в Киеве.

"Я убежден, что Украина должна усиливать свой ударный потенциал, наносить удары за линией фронта. И это одна из причин, почему мы очень рады присоединиться к коалиции по F-16, где мы будем передавать норвежские F-16, которые обновлены, которые в хорошей форме", - сказал глава МИД Норвегии.

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Он также напомнил, что сейчас его страна вместе с датскими и нидерландскими коллегами проводит подготовку украинских пилотов.

"И, возможно, там будут даже более дальние ударные возможности, которые сейчас очень важны для Украины", - заявил он.

В то же время, министр не ответил, сколько именно истребителей планируют передать Украине, однако подчеркнул, что речь идет о "значительном количестве".

"Там будет значительное количество. Когда вы спрашиваете, сколько будет от Норвегии (F-16), не могу вам сказать точное количество, потому что там, в том числе и самолеты, которые уже обновлены, в лучшей боевой форме и некоторые фюзеляжи, которые можно использовать для ремонта, в том числе. Буду здесь осторожным. Не скажу точное количество", - сказал он.

Истребители F-16 для Украины - главные новости

Как сообщал УНИАН, западные истребители F-16 будут иметь влияние на развитие боевых действий в Украине. Впрочем, россияне тоже готовятся к их появлению на фронте.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что союзники успешно объединились для передачи F-16 Украине . Впрочем, недостаточно думать только об обучении пилотов и технического персонала. Эти самолеты отличаются от тех, что имеет Украина, не только в том, как их будут использовать.

Ранее сообщалось, что первые самолеты-истребители F-16 американского производства окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года. "Я думаю, что в июне мы увидим их (самолеты-истребители F-16 - УНИАН) в Украине", - отметил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Такие же временные рамки подтвердил еще один европейский чиновник, присутствовавший на Мюнхенской конференции по безопасности.

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