Инструкторам необходимо учитывать ряд важных факторов.

Власти Нидерландов планируют начать обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 этим летом.

Об этом рассказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Reuters. "Этим летом - наша цель. Это очень важный и значимый шаг - обучение украинских пилотов на F-16", - сказала она в разговоре с журналистами.

Сейчас Нидерланды изучают логистику обучения украинских пилотов. Также инструкторам придется учитывать текущий уровень навыков пилотов, уровень их владения английским языком и типы самолетов, на которых они привыкли летать.

"Важно иметь превосходство в воздухе, чтобы Украина в будущем могла удержать Россию от повторения этой попытки... Обучение украинских пилотов на F-16, конечно, значительно увеличило бы боеспособность ВВС Украины в будущем", - добавила Оллонгрен.

Обучение украинских пилотов на F-16: что известно

В мае премьер-министры Великобритании и Нидерландов заявили, что хотят создать международную коалицию для обеспечения Украины истребителями.

В Министерстве обороны Украины заявляли, что для деоккупации территорий армии понадобится 48 современных истребителей F-16.

Недавно в Польше объявили, что уже составили графики тренировок украинских пилотов. В Воздушных Силах сообщали, что в первую волну попали лучшие пилоты.

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