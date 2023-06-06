Сейчас конкретики относительно количества истребителей нет, но партнеры знают, какое их количество нужно Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что европейские партнеры готовы предоставить Украине "мощную" количество истребителей. Глава государства уточнил, что партнеры знают, какое количество боевых самолетов необходимо Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге в Киеве. Он напомнил, что несколько дней назад провел в Молдове закрытую встречу с определенным количеством стран, которые точно подтвердили, что они дадут Украине F-16.

"Для этого нам нужно совместное согласование вместе с Соединенными Штатами Америки. Я о деталях не могу говорить", - сказал президент.

Видео дня

По его словам, пока конкретики относительно количества истребителей нет, но партнеры знают, какое их количество нужно Украине.

"Я получил от некоторых наших европейских партнеров уже понимание относительно количества. Она мощная... здесь было серьезное мощное предложение. Важно, чтобы коалиция эта на бумаге была договоренностью - на Рамштайне или на другой какой - то платформе", - добавил Зеленский.

В то же время, он уточнил, что инфраструктуры для F-16 пока нет.

"Она должна строиться, готовиться... инфраструктура - это не быстро. Есть понимание, что делать. Командующий (Воздушных сил ВСУ Николай-УНИАН) Олещук понимает, где делать, что делать, в каком количестве...", - сказал глава государства.

Он отметил, что подготовка инфраструктуры начнется после утверждения договоренностей о передаче истребителей.

Предоставление F-16 Украине

Украина несколько месяцев подряд всеми дипломатическими путями лоббировала предоставление своим воздушным силам современных западных истребителей, в частности F-16.

Недавно этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Уже несколько стран заявили о готовности предоставить современные боевые самолеты Украины.

В то же время, в украинском Минобороны уточнили, что участвовать в летнем наступления F-16 еще не будут.

По данным военных экспертов, на предоставление самолетов стоит ожидать осенью этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: