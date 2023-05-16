Кроме того, готовность обучать украинских пилотов подтвердила Бельгия.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что Украине нужны F-16, и поблагодарил союзников за решение работать в этом направлении, включая обучение наших пилотов.

"В частности, готовность обучать подтвердила Бельгия. Также премьер-министр Великобритании подтвердил свою веру в то, что место Украины – в НАТО. Лидеры Великобритании и Нидерландов согласились с важностью того, чтобы союзники оказывали долгосрочную поддержку Украине", – написал Ермак.

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Самолеты для Украины: важные новости

15 мая стало известно, что уже летом в Британии начнется начальная летная фаза для групп украинских пилотов. Во время подготовки пилоты ВСУ получат навыки, благодаря которым они смогут управлять различными типами самолетов. В то же время на сайте британского правительства отметили, что обучение пилотов ВСУ "идет рука об руку с усилиями Британии по работе с другими странами по предоставлению самолетов F-16".

Готовность учить украинских пилотов истребителей подтвердила и Франция. Президент страны Эммануэль Макрон отметил, что подготовка летчиков может начаться "уже сейчас".

Кроме этого, британские СМИ сообщают, что Лондон сотрудничает со странами, на вооружении которых есть самолеты F-16, для их передачи Украине. В Британии отметили, что поскольку в Киеве назвали приоритетом именно истребители F-16, самолеты Typhoon и F-35 страна передавать не планирует.

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