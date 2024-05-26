По словам американского военного, количество истребителей имеет значение.

Генерал-лейтенант запаса Воздушных Сил США Дэвид Дептула заявил, что Украина должна была получить F-16 еще два года назад, но сейчас об этом говорить нет смысла. По его словам, чем большее количество этих самолетов будет в ВСУ, тем сильнее будет украинская армия в будущем.

"Украине нужно готовиться к использованию этих самолетов в том количестве, которое она получает сейчас. F-16 увеличат потенциал Воздушных Сил ВСУ. Однако количество имеет значение. Чем больше F-16 и чем более совершенные версии F-16 Украина сможет получить, тем сильнее будут ВСУ в будущем. Страны-партнеры должны увеличить количество истребителей F-16, предоставляемых Украине; должны предоставить усовершенствованные блоки F-16, а также современное вооружение для F-16. Это станет продолжением усиления возможностей Воздушных Сил", - отметил Дептула в интервью АрмияInform.

Также он добавил, что Украине нужно производить как можно больше беспилотников, чтобы эффективно использовать их на фронте.

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"Для того, чтобы усовершенствовать использование дронов в этой войне, Вооруженным Силам Украины нужно производить как можно больше БпЛА с дальним радиусом действия и значительной боевой нагрузкой. Это позволит бить по ключевым целям в РФ и снизит способность россиян разворачивать свои силы в Украине. У россиян не может быть неприкосновенных целей", - заверил генерал-лейтенант.

F-16 для Украины - последние новости

Ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник заявил, что Украине для защиты Харьковщины и Сумщины необходимы F-16. По его словам, не только системы Patriot смогут остановить российский террор населения.

В свою очередь представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, чем будут заниматься украинские пилоты F-16, которые закончили обучение в США. Он отметил, что после учений в США, они будут продолжать готовиться уже в странах Европы.

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