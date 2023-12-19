Чтобы оставаться эффективным геополитическим игроком, ЕС должен найти выход из ситуации с Орбаном.

ЕС на прошедшей неделе смог одобрить соглашение о начале переговоров о членстве с Украиной, несмотря на сопротивление и угрозы вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Однако Орбан все же заблокировал соглашение ЕС о помощи Киеву на сумму 50 миллиардов евро, поставив под угрозу его способность финансировать войну с Россией.

Как пишет Financial Times, чтобы обеспечить приток денежных средств в Украину в 2024 году и чтобы ЕС мог оставаться эффективным геополитическим игроком, он должен найти способы решения своей "проблемы Орбана".

Как отмечает издание, Орбаном в основном движут деньги. Ему нужны средства ЕС, чтобы поддерживать экономику Венгрии и обеспечивать свою поддержку. Премьер Венгрии на прошлой неделе пытался использовать свою позицию по поводу Украины в качестве рычага для разблокирования замороженных средств. Он также знает, что возможное членство Киева в ЕС сократит финансовый поток для Венгрии и других стран Центральной Европы.

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"У Орбана нет желания "покидать ЕС", как он заявил в интервью. Вместо этого он хочет "взять лидерство на себя" вместе с союзниками-единомышленниками. Однако на прошлой неделе стало ясно, насколько далек лидер Венгрии от этой цели, особенно после смены курса Польши и несмотря на достижения популистских лидеров и партий в других странах", - пишет FT, отмечая, что в голосовании по вопросу Украины против Орбана выступили все 26 лидеров ЕС.

В то же время, Орбан продолжает создавать препятствия. Поэтому странам ЕС следует удвоить усилия по использованию имеющихся у них инструментов, чтобы обуздать неправомерное поведение со стороны Венгрии и других стран, которые могут пойти по тому же пути, отмечает издание, подчеркивая, что не должно быть никаких "грязных" сделок по размораживанию дальнейших заблокированных денег Венгрии без веской причины, даже ради Украины, поскольку это аннулирует самый надежный инструмент принуждения ЕС.

Для финансирования Киева ЕС нужно найти другой путь — через межправительственное соглашение 26 государств. налогичные обходные пути могут быть возможны и в отношении некоторых других политических мер – но не в отношении расширения, где, как отметил Орбан, требование единогласия на каждом этапе создает для Венгрии множество будущих шансов заблокировать прогресс Украины.

"Этот последний эпизод еще раз обнажил структурные проблемы с принятием решений ЕС, которые необходимо решать сейчас, когда в перспективе ожидается дальнейшее расширение. Больше решений должно приниматься квалифицированным большинством, и у "коалиций желающих" должно быть больше возможностей для продвижения вперед с инициативами", - отмечает издание.

Государства ЕС вряд ли откажутся от необходимости единогласия при принятии новых членов — хотя, возможно, оно может быть ограничено началом и окончанием процесса. Но по мере своего роста ЕС не должен допустить, чтобы его функционирование было заложником небольшого меньшинства, подытоживает FT.

Позиция Венгрии в ЕС

Перед саммитом Евросоюз разморозил для Венгрии 10 миллиардов евро, однако на позицию Виктора Орбана это не повлияло.

По итогам последнего саммита ЕС в Брюсселе Орбан не смог заблокировать начало переговоров о членстве Украины в блоке, но наложил вето на предоставление 50 млрд евро Киеву.

Его решение раскритиковал Евросоюз. Так, постоянный представитель Литвы в Европейском Союзе Арнольдас Пранцкевичюс предложил Орбану вывести Венгрию из ЕС, если страна не разделяет общих ценностей и стремлений Евросоюза.

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