Отмечается, что эта мера является временной – санкции ослабили на шесть месяцев.

Европейский союз принял решение временно ослабить санкционные ограничения против Сирии. Таким образом хотят облегчить доставку помощи в страну после разрушительных землетрясений, которые произошли 6 февраля.

Как отмечает издание Le Figaro, после этого решения гуманитарным организациям не придется запрашивать предварительное разрешение у ЕС для отправки грузов или предоставления услуг организациям, на которые распространяются санкции ЕС.

Известно, что эти санкции были введены против правительства Сирии и связанных с ним компаний в 2011 году. Под ограничения попали 291 физическое и 70 юридических лиц. Они включают замораживание активов и запрет на поездки.

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Отмечается, что что санкции ослабили на шесть месяцев, поскольку они затрудняют усилия Европы по предоставлению гуманитарной помощи стране после мощного землетрясения.

Землетрясения в Сирии

6 февраля 2023 года в Сирии и на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения, магнитуда которых была выше 7. По последним данным, число погибших в обеих странах достигло 50 тысяч.

20 февраля в зоне вблизи границ Турции и Сирии снова произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,4.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарной помощи и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что на фоне всеобщего внимания к массовым разрушениям и жертвам в Турции жители соседних районов Сирии, также пострадавших от землетрясения, оказались брошены международным сообществом.

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