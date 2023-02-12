На фоне всеобщего внимания к массовым разрушениям и жертвам в Турции жители соседних районов Сирии, также пострадавших от землетрясения, оказались брошены международным сообществом. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарной помощи и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.
"Мы подвели людей на северо-западе Сирии. Они справедливо чувствуют себя брошенными. Ожидая не прибывшей международной помощи. Моя обязанность и наше обязательство скорректировать этот провал так быстро, как мы можем. Сейчас я сосредоточен на этом", - отметил заместитель генсека ООН.
По его словам, сейчас заметно увеличилось количество грузовиков, везущих гуманитарную помощь для пострадавших районов Сирии. Однако нужно открыть больше точек доступа гуманитарной помощи для сирийцев.
Землетрясение в Турции и Сирии 6 февраля
Утром 6 февраля, на юге Турции и севере Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Толчки были зафиксированы в 4:17 по местному времени, они спровоцировали масштабные разрушения.
По состоянию на утро 12 февраля общее количество жертв в Турции составило около 24 617 человек. В Сирии – более 4500 человек.
По словам представителя ООН Мартина Гриффитса, по мере разбора завалов общее число жертв землетрясения в обеих странах может достичь отметки в 50 тысяч человек.