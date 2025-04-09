Это коснется сельскохозяйственной продукции, мотоциклов и так далее.

Европейский союз одобрил введение тарифов на товары из США на сумму около 21 миллиарда евро в ответ на 25-процентные пошлины, которые наложил президент США Дональд Трамп на экспорт стали и алюминия из ЕС.

Большинство из 27 стран-членов ЕС проголосовали за эти ответные меры, часть из которых начнёт действовать в середине апреля, пишет Bloomberg. Тарифы будут направлены на политически чувствительные штаты США и затронут такие товары, как соя из Луизианы (родного штата спикера Палаты представителей Майка Джонсона), а также алмазы, сельскохозяйственную продукцию, мясо птицы и мотоциклы.

Еврокомиссия заявила, что эти меры могут быть приостановлены в любой момент, "если США согласятся на справедливое и сбалансированное урегулирование" ситуации с торговыми пошлинами.

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Сообщается, что этот шаг усиливает нарастающую трансатлантическую торговую войну: США уже ввели универсальные 20% тарифы почти на весь экспорт из Европы, а также отдельную пошлину в 25% на автомобили и некоторые автозапчасти. Трамп также пообещал ввести дополнительные пошлины на древесину, полупроводники и фармацевтические препараты. Новые тарифы Трампа затрагивают товары из ЕС на сумму около 380 миллиардов евро.

Часть новых пошлин ЕС вступит в силу 15 апреля, вторая волна — в середине мая, а третья — 1 декабря. Большинство товаров будут обложены пошлиной в 25%, некоторые категории — в 10%.

Кроме того, СМИ пишет, что бурбон был исключён из списка ЕС после давления со стороны некоторых стран, поскольку Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Франции и других стран.

Что еще известно о "торговой войне"

Ранее УНИАН сообщал, что Китай повысил пошлины на товары из США до 84%. Китай также добавил шесть компаний в список ненадежных организаций, а 12 американских организаций - попали в список лиц, контролирующих экспорт.

Кроме того, в Испании призвали страны ЕС пересмотреть отношения с Китаем из-за пошлин Трампа. Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что ситуация с США свидетельствует о том, что все должны адаптироваться.

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