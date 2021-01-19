Опрос показал, что большинство европейцев не хотят, чтобы их страны поддерживали США в противостоянии автократическим режимам.

Европейцы рады, что демократ Джо Байден победил на президентских выборах в США. Но они все равно не хотят, чтобы их родные страны становились на сторону Америки в предстоящей конфронтации против России или Китая.

Об этом, как пишет Newsweek, свидетельствует новый опрос, проведенный European Council on Foreign Relations (ECFR). Результаты показали, что большинство европейцев приветствуют победу Байдена на выборах и убеждены, что он попытается вдохнуть новую жизнь в многостороннее сотрудничество США со своими союзниками. Но мало кто на континенте верит, что ему это удастся. Поскольку он возглавит поляризированную страну, которая не уверена в своей роли в мире.

Читайте такжеБайден готов к принятию присяги на улице после беспорядков у КапитолияВ опросе приняли участие 15 тысяч человек из Великобритании, Швеции, Португалии, Польши, Нидерландов, Италии, Венгрии, Франции, Испании, Дании и Германии. Анализ данных был проведен экспертами ECFR. А вопросы людям задавали представители компаний Datapraxis и YouGov.

Большинство опрошенных жителей Европы в разгар президентской кампании в США надеялись на победу Джо Байдена. 54% сказали, что мир стал хуже из-за поведения Дональда Трампа на посту американского президента. Но большинство респондентов также не верят, что Байден способен остановить упадок американского влияния в глобальных делах. 51% сомневаются, что новый президент способен уладить расколы в самой Америке и сделать что-то для решения международных проблем.

Результаты опроса ECFR также указывают на скептическое отношение европейцев к США. Большинство опрошенных оказались благосклонными к идее самодостаточности, выхода из-под американского влияния и военной защиты американской армии. 67% респондентов согласились, что Европа не может всегда полагаться на США и должна развивать собственные силы обороны. Лишь 10% уверены, что США всегда будут защищать Европу. Вместе с тем, 57% признают, что континенту сейчас нужна американская защита от вторжения.

Большинство респондентов также сказали, что считают Германию, а не США, важнейшим союзником своей страны. Во Франции, Испании, Дании, Нидерландах, Португалии и Венгрии респонденты убеждены, что Германия должна быть приоритетным направлением в их внешней политике. Немцы же в основном выбирают Францию как главного союзника. Лишь жители Великобритании (55%), Польше (45%), Италии (36%) и Швеции (36%) поставили США на первое место.

Читайте такжеNew York Times: Штурм Капитолия - не подарок для автократов в России и КитаеБольшинство опрошенных жителей Европы также не хотят становиться на сторону Америки в гипотетических будущих спорах с Россией или Китаем, которых американские военные стратеги считают главными врагами. 60% респондентов хотят, чтобы их страны были нейтральными в случае появления конфликта с Китаем. 22% отдали бы предпочнетие стороне США. 6% хотели бы встать на сторону Китая против американцев.

В 9 из 11 странах, где был проведен опрос, большинство поддерживает нейтралитет. Только в Дании (35%) и Польше (30%) люди выбрали бы союз с США. Самыми скептическими странами оказались Венгрия и Германия. Там союз с Вашингтоном выбрали бы лишь 13% и 16% соответственно.

Отчасти такая позиция в вопросе о противостоянии с Китаем связана с экономическими и стратегическими беспокойствами. Опрос показал, что примерно 60% респондентов в Европе считают, что Китай отберет у США роль главной супердержавы в мире в ближайшем десятилетии. Больше всего в этом уверены жители Испании (79% опрошенных), Португалии (72%), Италии (72%) и Франции (63%).

Читайте такжеPolitico: Европа не готова жить без МеркельАналогичным образом, жители Европы не хотели бы становиться на сторону США в случае конфликта с Россией. Большинство в 9 из 11 стран, где проводился опрос, а также 59% от общего количества опрошенных людей выбрали бы нейтралитет. А 23% предпочли бы трансатлантический союз. Дания (40% опрошенных) и Польша (36%) оказались самыми проамериканскими.

Выборы в США 2020: Что известно

Выборы президента США состоялись 3 ноября.

Согласно подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

3 декабря 2020 года действующий президент США Дональд Трамп заявил, что будет защищать честность голосования на выборах президента, и процесс подсчета голосов должен продолжаться.

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Перевод: Лесь Дымань