Рекомендуется усилить контроль безопасности при выдаче виз россиянам.

Еврокомиссия представила государствам-членам обновленные рекомендации касательно визовых процедур и пограничного контроля для граждан России.

В опубликованных рекомендациях ЕК советует консульствам ЕС внимательно рассматривать обращения россиян за краткосрочной визой, поданные из третьих стран.

Обращения, поданные из-за пределов России, предлагается перенаправлять в посольства по месту жительства — российские.

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Помимо этого, рекомендуется усилить контроль безопасности при выдаче виз россиянам.

"Европейский Союз был и всегда будет местом убежища. Но сейчас это прежде всего вопрос безопасности: усиленный контроль за выдачей виз и усиленный пограничный контроль гарантируют, что мы защитим себя и наше единство", — заявила вице-президент по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

Также рекомендуется придерживаться скоординированного подхода, чтобы избежать случаев, когда россияне после отказа в одной стране допускаются в ЕС другим государством.

В рекомендациях также говорится о том, что страны ЕС должны применять строгий подход к оценке обоснованности поездки. Это касается, в том числе, россиян, бегущих от мобилизации.

Рассматривать заявки на краткосрочные визы предлагается в индивидуальном порядке, учитывая то, попадает ли конкретный случай под категорию "гуманитарные причины".

Визовый бан для россиян

Как писал УНИАН, ранее в этом месяце Совет Евросоюза утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией. Теперь визовый сбор для россиян стал дороже, документов нужно предоставлять больше, сроки оформления документов стали дольше.

Ряд стран (Эстония, Латвия, Литва, Польша) решили полностью закрыть въезд российским туристам. Въезд разрешен только в отдельных случаях (для дипломатов, диссидентов и т.д.).

На фоне объявления мобилизации в России 21 сентября мужчины начали массово выезжать из страны. За неделю в Грузию, Казахстан и ЕС выехали около 200 тысяч человек, количество покинувших страну в другом управлении неизвестно.

В связи с массовым потоком мигрантов из России председатель Европейского Совета Шарль Мишель призвал европейские страны разрешить въезд россиянам, находящимся в опасности из-за своих политических взглядов.

Ряд стран, как Германия, Испания, Албания и другие заявили о готовности впускать россиян. Другие, как Финляндия, наоборот закрыли границы.

Накануне стало известно, что ЕС пересмотрит визовую политику в отношении РФ из-за массового бегства россиян от мобилизации.

Выезд из России в настоящее время официально не запрещен. Но еще на прошлой неделе в выезде начали отказывать тем, кто подпадает под мобилизацию. Также запретили выезд из страны правоохранителей.

Помимо этого, Россия организовала мобилизационные пункты на границе с Грузией и вылавливает подпадающих под мобилизацию в очереди из тех, кто пытался сбежать от нее за границей.

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