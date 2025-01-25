Также Фицо считает, что треть участников протестов в Словакии являются украинцами.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо набросился на президента Украины Владимира Зеленского из-за его поддержки протестов против политики правительства Словакии, которые состоялись 24 января, пишет Aktuality.

По словам политика, ему было смешно, когда он увидел сообщение Зеленского в соцсети X в поддержку протестующих. Фицо подчеркнул, что это "неадекватное вмешательство во внутренние дела Словацкой Республики" со стороны президента Украины.

Также премьер-министр Словакии подчеркнул, что пока не намерен встретиться с украинским лидером.

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Кроме того, Фицо заявил, что организаторы протестов в Словакии обманывают участников, а треть из тех, кто принимает в них участие, якобы являются гражданами Украины.

Протесты в Словакии - что известно

Как писал УНИАН, 24 января в Словакии тысячи людей вышли на протесты против пророссийской политики премьер-министра Роберта Фицо. По некоторым оценкам, всего в стране на улицы вышли около 100 тысяч человек, а в столице Братиславе - 60 тысяч.

В то же время сам Фицо отверг призывы уйти в отставку и подчеркнул, что правительство может измениться, если будут проведены выборы. Он считает, что в Словакии сейчас работает группа неизвестных экспертов, которые помогали протестам против пророссийского лидера в Украине в 2014 году и в Грузии в прошлом году.

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