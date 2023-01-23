В Эстонии решили создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение, отметил посол.

Эстония решила отдать Украине все свои 155-мм гаубицы.

"Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", – заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

В посольстве Эстонии напомнили, что правительство этой страны приняло следующий и сейчас самый большой пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. Согласно сообщению, он включает десятки гаубиц калибра 155-мм FH-70 и 122-мм D-30; тысячи артиллерийских снарядов калибра 155-мм; сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами и средства поддержки артиллерийских подразделений.

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Отмечается также, что Эстония продолжит предоставлять как базовую, так и специализированную подготовку бойцам Вооруженных сил Украины.

Война в Украине: помощь Эстонии

Как сообщал УНИАН, 19 января правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура передать Украине пакет военной помощи, который содержит дальнобойное и противотанковое вооружение, а также снаряды на общую сумму 113 миллионов евро.

В Кабинете министров Эстонии отметили, что с учетом нового пакета общий объем эстонской помощи Украине увеличился до 370 миллионов евро, то есть чуть более 1% ВВП этой страны.

21 января Эстония вместе с Литвой и Латвией призвали Германию предоставить Украине основные боевые танки Leopard-2.

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