Министр обороны Эстонии отметил, что украинцы построили очень эффективную многоуровневую систему противовоздушной обороны.

Новый министр обороны Эстонии Ильмар Тамм хочет использовать опыт Украины в отражении атак беспилотников, пишет издание ERR.

"Украинцы построили очень эффективную многоуровневую систему противовоздушной обороны, благодаря которой они способны сбивать беспилотники типа "Шахид" или "Герань", даже когда они летят роем", - отметил он.

Так что Эстония, основываясь на опыте войны в Украине может начать разработку мобильной защиты от беспилотников.

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"Поскольку в последнее время речь идет о том, чтобы обратиться к опыту Украины в отражении атак с применением дронов, то по моему мнению для нас следующим этапом может стать создание несколько более мобильных команд. Они не обязательно должны быть на базе военной техники, тут можно использовать четыре разных типа машин, сформировать стационарную радиолокационную базу, пулеметную команду, которые смогут обнаруживать приближающиеся дроны", - заявил Тамм.

Кроме того, отметил Тамм, задачами Эстонии являются защита критически важных объектов и создание контрольно-пропускных пунктов. Также он считает важным развивать сети, по которым люди могут сообщать информацию о подозрительных обстоятельствах, касающихся действий противника.

ВСУ уничтожают российские дроны

Как сообщил президент Владимир Зеленский, только за эту неделю уничтожено 104 из 112 вражеских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, при этом за минувшую ночь украинские бойцы сбили 30 "шахедов".

Президент также сообщил о новых договоренностях с партнерами по усилению системы противовоздушной обороны .

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