Вражеская тактика оказалась неэффективной, отметил эксперт.

В ночь на воскресенье, 16 декабря, российские захватчики запускали дроны-убийцы "Шахед"-131/136 не только с территории пока еще захваченного украинского Крыма, но и с Курской и Брянской области РФ.

Во время налета захватчиками использовалась "тактика раздробленных группы, для рассредоточения внимания средств ПВО (противовоздушной обороны, - Ред.) и мобильных групп перехвата", поделился военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем канале в Telegram.

"…Всего было распознано 11 групп дронов-камикадзе, по два-четыре "Шахеда"-131/136 в каждой. Тем не менее, данная тактика все равно оказалась не эффективной", - отметил эксперт.

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По его данным, по состоянию на первую половину декабря противники уже запустили по нашей территории 266 БПЛА-камикадзе - это "очень высокий показатель, но пока говорить о новом рекорде рано".

Дроны-убийцы ночью атаковали Украину - что нужно знать о новой вражеской атаке

Поздно вечером 15 декабря стало известно, что россияне с разных направлений запустили по Украине БПЛА-камикадзе. В ряде областей и в столице Украины Киеве была объявлена воздушная тревога. Ночью 16 числа в некоторых регионах и в Киеве были слышны взрывы, сообщалось, что работает ПВО.

Позже в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что противник запустил по нашей территории 31 беспилотник "Шахед"-136/131. В ВСУ добавили, что в результате боевой работы ликвидированы 30 дронов-убийц.

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