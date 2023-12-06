Говоря о голосовании по финансированию для поддержки Украины, президент США подчеркнул, что "история будет строго судить тех, кто отвернется от дела свободы".

Президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование военной помощи Украине в размере более $60 млрд. Он подчеркнул, что если дать России одержать победу, она не остановится только на Украине – боевые действия охватят и страны НАТО.

В своем выступлении он отметил, что провел встречу с G7, где обсуждали, в частности помощь Украине. По его словам, лидеры "Большой семерки" и "наши европейские друзья" готовы поддерживать Киев и в дальнейшем.

"Кто в Соединенных Штатах готов отказаться от этого? Говорю вам, я не готов, и я не думаю, что американский народ тоже. Если Путин захватит Украину, он на этом не остановится. Здесь важно видеть долгосрочную перспективу. Он собирается продолжать. Он сделал это довольно ясным. Если Путин атакует союзника по НАТО, как член НАТО мы взяли на себя обязательство защищать каждый дюйм территории НАТО. Тогда мы будем иметь то, к чему мы не стремимся и чего мы не имеем сегодня: американские войска будут воевать против российских войск", – подчеркнул он.

Американский лидер добавил, что это голосование запомнится надолго. Байден подчеркнул, что "история будет строго судить тех, кто отвернется от дела свободы".

"Мы не можем позволить Путину одержать победу. Я еще раз скажу: мы не можем позволить Путину одержать победу. Это в наших национальных интересах и в международных интересах всех наших друзей. Любая преграда в нашей способности поддерживать Украину явно укрепляет позицию Путина", – добавил он.

Помощь Украине от США: последние новости

6 декабря США объявили о выделении нового пакета вооружения и техники для поддержки Украины. Туда вошли средства ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, высокоскоростные противорадиационные ракеты и противотанковые ракеты и другое оборудование.

Однако, как заметил госсекретарь США Энтони Блинкен, если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование, этот пакет помощи будет одним из последних. У Штатов заканчиваются деньги на поддержку Украины.

Ранее президент США Джо Байден назвал возможно прекращение оказания военной помощи "безумием". Он подчеркнул, что такая перспектива противоречит интересам США и является "просто неправильной".

Вас также могут заинтересовать новости: