По словам Блинкена, новый пакет включает средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиационные ракеты и противотанковые ракеты.

Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета вооружения и техники для поддержки Украины, защищающей свою страну и свою свободу от агрессии России. Об этом говорится в сообщении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Этот пакет, в котором используются ограниченные ресурсы, которые остаются доступными для помощи Украине, предусматривает предоставление оружия и техники на сумму до 175 миллионов долларов США при ранее запланированном сокращении", - сообщил он.

Новый пакет содержит:

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средства противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиационные ракеты и противотанковые ракеты;

боеприпасы для стрелкового оружия;

подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

запасные части и вспомогательное оборудование.

"Если Конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы можем предоставить Украине. Помощь Украине в защите от российской агрессии способствует интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности по всему миру, и нам нужно, чтобы Конгресс действовал немедленно", - подчеркнул Блинкен.

Позже Пентагон обнародовал детали нового пакета от США. В нем оказались:

ракеты ПВО AIM-9M и AIM-7;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

более 4 млн патронов к стрелковому оружию.

Помощь Украине от США

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что без помощи Соединенных Штатов Америки Украина может проиграть войну. Министр финансов США Джанет Йеллен также отмечала, что США будут ответственны за поражение Украины, если не окажут ей помощи.

Президент США Джо Байден назвал "безумием" возможное прекращение военной помощи Украине. Он назвал перспективу прекращения военной помощи Украине "просто неправильной".

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