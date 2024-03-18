По его словам, Европа должна укрепить свою способность защищать демократический мир - для Украины и для Европы.

Президент Европейского совета Шарль Мишель уверен, что Россия не остановится на Украине и чтобы противостоять этой угрозе, Европе нужен новый дух безопасности и обороны.

Как пишет он в колонке на Der Spiegel, спустя два года после начала войны в Украине стало ясно, что Россия не остановится в Украине, так же как она не остановилась в Крыму десять лет назад. Россия продолжает свою дестабилизирующую тактику - в Молдове, в Грузии, на Южном Кавказе, на Западных Балканах и даже дальше, на Африканском континенте.

"Россия представляет собой серьезную военную угрозу для нашего европейского континента и для глобальной безопасности. Если мы не найдем правильного ответа ЕС и не окажем достаточной поддержки Украине, чтобы остановить Россию, мы будем следующими. Поэтому мы должны быть готовы к обороне и переходить к военной экономике. Пришло время взять на себя ответственность за нашу собственную безопасность. Мы больше не можем полагаться на других или быть во власти избирательных циклов в США или других странах", - написал он.

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По его словам, Европа должна укрепить свою способность защищать демократический мир - для Украины и для Европы.

"Более сильная Европа также будет способствовать укреплению альянса НАТО и усилению нашей коллективной обороны. Мы можем гордиться тем, как далеко мы продвинулись, но мы можем и должны сделать гораздо больше", - написал Мишель.

Политик утверждает, что Европа стоит перед самым серьезным вызовом безопасности со времен Второй мировой войны, и ей необходимо развивать нашу оборонную готовность.

"Это приведет к радикальному и необратимому изменению нашего образа мышления в сторону стратегического мышления безопасности. Мы должны отдать приоритет Украине, а наши расходы должны быть более значительными, более умными и менее фрагментированными. Укрепляя нашу обороноспособность, мы должны обеспечить Украину всем необходимым на поле боя. Украинским солдатам срочно нужны пули и ракеты, а также системы противовоздушной обороны для контроля над воздушным пространством. Мы должны использовать европейский бюджет для закупки военной техники для Украины. Давайте воспользуемся прибылью, полученной от иммобилизации российских активов, для закупки оружия для Украины", - считает он.

Мишель призвал удвоить закупки у европейской промышленности к 2030 году.

"Это даст нашим компаниям больше уверенности в планировании. Многолетние контракты также станут для них стимулом к увеличению производственных мощностей. Это укрепит нашу оборонную промышленность, повысит готовность к обороне, а также создаст рабочие места и обеспечит рост во всем ЕС. Инвестиции в оборону стоят дорого, но без них мы не сможем увеличить оборонное производство. Нам необходимо открыть пути, облегчающие промышленникам доступ к государственному и частному финансированию", - добавил президент.

Возможность нападения РФ на Европу

Согласно анализу немецких спецслужб, Москва может удвоить свою военную мощь в течение следующих пяти лет и напасть на страны НАТО уже в ближайшее время. Как пишет Business Insider, в обнародованном отчете немецкой разведки утверждается, что Москва готовится к фундаментальному конфликту с Западом, о чем свидетельствуют реструктуризация армии, перемещение войск и размещение ракет на западе страны.

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