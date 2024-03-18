В частности, враг атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали почти на всех направлениях фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Так, в течение суток зафиксировано 56 боевых столкновений. На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. На Лиманском направлении нашими воинами отражено 4 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Отмечается, что на Бахмутском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 7 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.

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На Новопавловском направлении, как проинформировали в Генштабе, Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

"На Ореховском направлении враг 7 раз, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Приморское Запорожской области. На Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлено 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бургунка, Львовское, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка Херсонской области", - говорится в сообщении.

Война в Украине - ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 17 марта, на фронте произошло 72 боевых столкновения.

Больше всего атак было на трех направлениях. Так, на Авдеевском направлении, наши защитники отбили 13 атак врага. На Новопавловском направлении Силы обороны сдерживали врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении воины отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

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