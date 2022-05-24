Фон дер Ляйен также сказала, что Россия должна заплатить свою долю на восстановление Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эмбарго на российскую нефть - это вопрос нескольких недель.

Об этом она сказала в комментарии CNN.

"Мы упорно работаем над этим сейчас, это вопрос недель, но мы действительно должны найти решение для инвестиционных нужд. И поэтому это важно, мы должны адаптировать его таким образом, чтобы у нас не было ситуации, что Путин может взять нефть. Чтобы он не продал ее нам и (потом) продал ее по более высокой цене на мировом рынке", - отметила президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также сказала, что Россия должна играть определенную роль в восстановлении Украины.

"Потребности на реконструкцию и финансовые потребности огромны, и все мы должны платить, также (должны присоединиться - УНИАН) и международные финансовые учреждения. И я считаю, что было бы справедливо, чтобы Россия также оплатила свою долю. Поэтому сейчас мы рассматриваем юридические возможности, чтобы также добавить замороженные активы к этой реконструкции... Это непросто с юридической точки зрения, но мы над этим работаем", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

16 мая страны ЕС не согласовали этот пакет.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о запрете на импорт в ЕС нефти из РФ блокирует только Венгрия.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что послы ЕС продолжат обсуждать возможность введения эмбарго на российскую нефть.

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