ЕС впервые ввел санкции за сексуальное насилие, применив правовые полномочия, обозначенные в 2020 году с целью наказания нарушителей прав человека.

Европейский Союз ввел санкции против девяти человек и трех организаций, виновных в совершении сексуального насилия и других нарушений прав женщин.

Как сообщает Reuters, в санкционный список попали двое российских командиров, участвующих в войне против Украины.

В частности, Евросоюз впервые ввел санкции за сексуальное насилие, применив правовые полномочия, обозначенные в 2020 году с целью наказания нарушителей прав человека.

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Санкции также введены против двух полицейских из Москвы, двух представителей радикального исламистского движения "Талибан" и других лиц из Мьянмы и Судана.

Также под ограничительные меры попала женская тюрьма в Иране.

Официальное сообщение о применении этих санкций и имена подсанкционных лиц будут обнародованы позже в Официальном журнале ЕС перед Международным днем борьбы за права женщин и международного мира, который отмечается 8 марта.

Санкции против России - актуальное

В марте страны ЕС согласовали 10-й пакет санкций против России за вторжение в Украину. В список включили более сотни физических и юридических лиц, причастных к депортации детей из Украины.

По словам специального посланника ЕС по вопросам имплементации санкций Дэвида О'Салливана, следующими шагами станет предотвращение обхода антироссийских санкций со стороны третьих стран.

Также Запад обсуждает противодействие алмазной отрасли россиян, финансовую выгоду из которой имеет, в том числе, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин.

Россия в настоящее время уже входит в рейтинг стран, против которых введено больше всего санкций, в том числе и против оборонной промышленности. Но несмотря на это, агрессор находит лазейки, как обходить действующие ограничения.

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