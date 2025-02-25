Председатель Евросовета Антониу Кошта говорил, что ЕС не потребует от Украины никаких ее природных ресурсов в обмен на помощь.

В понедельник Евросоюз предложил Украине собственное соглашение по "критически важным материалам".

Как сообщает Politico, еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что представил альтернативное предложение украинским чиновникам. Они встретились в Киеве во время визита Еврокомиссии, приуроченного к третьей годовщине начала войны России против Украины.

По словам еврокомиссара Сежурне, 21 из 30 критически важных материалов, необходимых Европе, могут быть предоставлены Украиной в рамках "взаимовыгодного партнёрства".

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"Дополнительная ценность Европы заключается в том, что мы никогда не попросим соглашения, которое не будет взаимовыгодным", - сказал чиновник, намекая на Дональда Трампа.

Детали европейского соглашения пока не известны.

Стоит отметить, что ранее в комментарии Суспильному председатель Евросовета Антониу Кошта говорил, что ЕС не потребует от Украины никаких ее природных ресурсов в обмен на помощь.

"В последние три года Европейский союз был большим донором по поддержке Украины, и мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности", - отметил он.

Сделка по полезным ископаемым со США

Предложение ЕС прозвучало на фоне обсуждения сделки по природным ресурсам между Украиной и США. Первым идею предоставить доступ к добыче редкоземельных металлов в Украине в обмен на военную помощь озвучил украинский президент Владимир Зеленский. Это заинтересовало президента США Дональда Трампа, который в рамках сделки потребовал от Киева возместить $500 млрд, которые, по его словам, уже "были потрачены Вашингтоном на поддержку Украины".

Позже американский лидер заявил, что Вашингтон очень близок к подписанию соглашения, и оно может состояться в Овальном кабинете Белого дома уже на следующей неделе – при участии президента Зеленского.

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