В Брюсселе объясняют, что массовое производство трех препаратов может "изменить ход" пандемии.

До октября Еврокомиссия собирается одобрить массовое производство и использование лекарств от коронавируса, способных "изменить ход" пандемии. По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, это позволит уменьшить случаи госпитализации и побороть долгосрочные последствия COVID-19.

Об этом пишет The Guardian, объясняя, что каждый десятый пациент жалуется на симптомы даже после 12 недель после заражения. ЕС выделил 90 миллионов евро на проведение клинических испытаний. Еще 40 миллионов будут переданы производителям медикаментов для увеличения производственных возможностей.

Читайте такжеИнфекционист рассказала, сколько раз можно заболеть коронавирусомТакже в ЕС надеются, что еще два терапевтических средства дополнят список лекарств от COVID-19 до конца года. Таким образом, пять препаратов из списка из 57 будут выбраны Европейским медицинским агентством для инвестирования и запуска полного цикла производства в странах ЕС.

"Идея в том, чтобы запустить производство на территории ЕС. Мы выделим заводы для этого, чтобы иметь возможность в случае необходимости увеличить объемы очень быстро. Мы видим, что последствия заболевания COVID-19 могут быть длительными. А зараженные люди могут страдать от симптомов дольше, чем ожидается. Поэтому терапевтические препараты будут играть важную роль в нашем ответе на COVID-19", - сказала еврокомиссар.

Сейчас Европейское медицинское агентство рассматривает одобрение трех препаратов от коронавируса. Один из них - это смесь антител от компании Regeneron, другой - моноклональные антитела от Celltrion, а также моноклональные антитела, разработанные компанией Eli Lilly. Доказательства свидетельствуют, что эти препараты сокращают риск госпитализации и смерти на 87%.

Читайте такжеNature: Антитела против коронавируса-мутанта из ЮАР защищают и от других штаммовЛекарства от Regeneron и Celltrion еще не были одобрены для продажи широко. Но странам ЕС уже разрешили использовать их для лечения пациентов с COVID-19, которым не нужен еще кислород и чье состояние может ухудшиться до тяжелого.

В ноябре коктейль антител от Regeneron был одобрен для экстренного использования в США. Именно им лечили Дональда Трампа, когда он заразился коронавирусом. Также Европейское медицинское агентство в ближайшие дни начнет рассмотрение четвертого препарата от COVID-19 под названием Sotrovimab, разработанного компанией GlaxoSmithKline.

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Перевод: Лесь Дымань