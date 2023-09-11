Турецкий лидер поддержал пиар-проект Путина с бесплатными поставками зерна в Африку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встал на защиту России в отношении ее требований о снятии санкций, которые бы сделали возможным экспорт российского зерна. Соответствующее заявление он сделал на итоговой пресс-конференции по окончании саммита G20 в Индии.

В частности Эрдоган перечислил претензии, которые имеет Кремль к Западу в вопросе восстановления зерновой сделки. Также он подчеркнул, что Россия готова бесплатно предоставить миллион тонн зерна для отправки бедным странам Африки.

"Мы (Турция – ред.) думаем так же. Катар думает так же. Мы надеемся, что так и будет и дальше. Пока господин Путин согласился на один миллион тонн. Когда я вел переговоры с господином Лавровым, я повторил, что мы не должны ограничивать это количество одним миллионом и искать пути увеличения объемов", – заявил Эрдоган.

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Также лидер Турции выразил уверенность, что любое новое соглашение по восстановлению Черноморского экспорта зерна, вряд ли будет долговременным, если оно при этом будет дополнительно изолировать Россию.

Сближение Эрдогана и Путина

Как писал УНИАН, в прошлый понедельник Эрдоган приехал в Сочи к Владимиру Путину, который в последнее время боится выезжать за пределы России. Во время этой встречи среди прочего обсуждался вопрос восстановления зерновой сделки.

После этой встречи Эрдоган выступил с заявлением, в котором фактически встал на сторону российского агрессора в вопросе восстановления зерновой сделки. В частности турецкий лидер заявил, что для возобновления работы зернового коридора Украина должна "смягчить подходы" в отношении России, хотя именно Путин решил разорвать соглашение и начал бомбардировать украинскую зерновую инфраструктуру.

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