Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встал на защиту России в отношении ее требований о снятии санкций, которые бы сделали возможным экспорт российского зерна. Соответствующее заявление он сделал на итоговой пресс-конференции по окончании саммита G20 в Индии.
В частности Эрдоган перечислил претензии, которые имеет Кремль к Западу в вопросе восстановления зерновой сделки. Также он подчеркнул, что Россия готова бесплатно предоставить миллион тонн зерна для отправки бедным странам Африки.
"Мы (Турция – ред.) думаем так же. Катар думает так же. Мы надеемся, что так и будет и дальше. Пока господин Путин согласился на один миллион тонн. Когда я вел переговоры с господином Лавровым, я повторил, что мы не должны ограничивать это количество одним миллионом и искать пути увеличения объемов", – заявил Эрдоган.
Также лидер Турции выразил уверенность, что любое новое соглашение по восстановлению Черноморского экспорта зерна, вряд ли будет долговременным, если оно при этом будет дополнительно изолировать Россию.
Сближение Эрдогана и Путина
Как писал УНИАН, в прошлый понедельник Эрдоган приехал в Сочи к Владимиру Путину, который в последнее время боится выезжать за пределы России. Во время этой встречи среди прочего обсуждался вопрос восстановления зерновой сделки.
После этой встречи Эрдоган выступил с заявлением, в котором фактически встал на сторону российского агрессора в вопросе восстановления зерновой сделки. В частности турецкий лидер заявил, что для возобновления работы зернового коридора Украина должна "смягчить подходы" в отношении России, хотя именно Путин решил разорвать соглашение и начал бомбардировать украинскую зерновую инфраструктуру.