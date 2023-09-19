По его словам, с Россией и диктатором возможна "солидарность".

Русский диктатор Владимир Путин "выступает за скорейшее прекращение войны", но она "продлится еще долго".

Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью PBS. По его убеждению, "только лидеры обеих сторон смогут сказать", когда закончится война России против Украины. Он ожидает, что она продлится еще "долгое время".

"Нам бы очень хотелось надеяться, что война закончится как можно скорее. И Путин на самом деле тоже выступает за скорейшее прекращение этой войны", – сказал Эрдоган.

По его словам, России "можно доверять так же, как и Западу", вспомнив в то же время, что Запад якобы обманул многолетние надежды Турции на ее вступление в Евросоюз.

"У меня нет причин им (России - УНИАН) не доверять. Россия надежна настолько же, насколько и Запад. Последние полвека мы ждали на пороге ЕС. И сейчас я доверяю России настолько же, насколько я доверяю Западу", – сказал он.

Эрдоган не согласился с замечанием интервьюерки, что Путину нельзя доверять из-за выхода РФ из зернового соглашения и вторжения в Украину.

"Половина поставок природного газа (в Турцию - УНИАН) приходит из России, а это значит, что у нас есть солидарность. Мы совместно идем вперед и также сотрудничаем в области оборонной промышленности", – сказал Эрдоган.

Лидер Турции добавил, что его политика, "насколько это возможно, заключается в установлении контактов со странами всего мира на основе беспроигрышного сценария". Эрдоган уточнил, что будет иметь с Россией такие же "добрые отношения", как с США.

Сближение Эрдогана и Путина

4 сентября Эрдоган приехал в Сочи к Владимиру Путину. Во время переговоров обсуждался вопрос возобновления зерновой сделки.

После встречи Эрдоган выступил с заявлением, в котором фактически встал на сторону российского агрессора в вопросе восстановления зерновой сделки. В частности турецкий лидер заявил, что для возобновления работы зернового коридора Украина должна "смягчить подходы" что касается России, хотя именно Путин решил разорвать соглашение и начал бомбардировать украинскую зерновую инфраструктуру.

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