Французский президент признал, что в последние десятилетия Европа слишком расслабилась и ей пора восстановить свою мощь.

Для собственной безопасности Франции ей нужна сильная Украина, сильная Европа и сильное НАТО. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон после интервью с генсеком НАТО, пишет Le Monde.

"Сильная Украина означает, что поддержка этой страны, на которую нападает Россия, остается абсолютным приоритетом. Недавнее развертывание северокорейцев на линии фронта является серьезной эскалацией, и мы будем продолжать выступать за то, чтобы НАТО и его союзники оказывали полную поддержку украинским военным столько, сколько потребуется. Это единственный путь к переговорам", - сказал Макрон в заявлении для СМИ.

Говоря о "сильной Европе", французский лидер признал, что европейцы "слишком долго избегали нести бремя собственной безопасности" и считали, что могут "бесконечно получать дивиденды мира". Однако Макрон подчеркнул, что это не касалось Франции.

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Наконец президент Франции призвал создать "сильный Альянс", "способный сдерживать наших врагов". Глава французского государства сообщил, что "восточный фланг Альянса является первой зоной развертывания французских сил" и что французские солдаты уже присутствуют в Эстонии и Румынии.

Европа реагирует на приход Трампа в США

Как писал УНИАН, британский премьер-министр Кир Стармер потребует от действующего президента США Джо Байдена выделить 20 миллиардов долларов кредита для Украины до того, как Дональд Трамп вступит в должность. Эта сумма является частью тех 50 миллиардов, о выделении которых Украине лидеры стран G7 договорились еще в июне.

Также мы рассказывали, что Финляндия отклоняет идею "финляндизации" (то есть жесткого нейтралитета) Украины. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что нейтралитет Украины не принесет стабильного мира с Россией.

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